В Кремле признали, что Воронцова и Тихонова – дочери Путина

Впервые Кремль официально признал, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова – дочери Владимира Путина, пишет Радио Свобода.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые антироссийские санкции США, принял формулировку "члены семьи". Да, у Путина обещают "ответ".

Путин раньше не подтверждал, но и не опровергал, что эндокринолог Мария Воронцова и научный менеджер Екатерина Тихонова – его дочери.





Агентство Bloomberg отмечает, что санкции в отношении Тихоновой и Воронцовой – "символический жест", ведь о том, есть ли у них существенные активы за пределами России, неизвестно.