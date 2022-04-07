В Кремле признали, что Воронцова и Тихонова – дочери Путина

Впервые Кремль официально признал, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова – дочери Владимира Путина, пишет Радио Свобода.
Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые антироссийские санкции США, принял формулировку "члены семьи". Да, у Путина обещают "ответ".
Путин раньше не подтверждал, но и не опровергал, что эндокринолог Мария Воронцова и научный менеджер Екатерина Тихонова – его дочери.6 апреля США объявили новый пакет санкций против РФ. В нем – Сбербанк, Альфа-банк, а также ряд чиновников и членов их семей, в том числе дочерей Путина.