Смена командование. Вторжение возглавил генерал Дворников

Российскими войсками в Украине теперь будет руководить командующий Южного военного округа генерал Александр Дворников, обладающий большим опытом боевых действий в Сирии, сообщило Би-би-си со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников британского издания, между военными подразделениями, вторгшимися в Украину 24 февраля, была очень плохая координация. Назначение Дворникова призвано изменить это.

Источники говорят: если Россия не изменит военную тактику, которая до сих пор не позволила войскам добиться заметных успехов на поле боя, то даже при их численном превосходстве украинские войска по-прежнему будут эффективно противостоять России, поскольку они действуют гораздо умнее, более маневрены. способны наносить неожиданные удары.

Не исключено также, что переговоры для России могут иметь приоритет над военными операциями, чтобы Кремль мог отчитаться хоть о какой-либо "победе" до 9 мая.

Об изменении тактики в Украине сообщила также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, у РФ были определенные планы до начала войны, но поскольку они не сработали, то сейчас она вынуждена очень быстро менять их.

Маляр сказала, что оккупанты определяют новые направления наступления и высчитывают слабые места украинской обороны. "Они не ожидали именно такой обороны; она у нас была более интеллектуальная, чем силовая. РФ сейчас использует любое время для того, чтобы войну затянуть", – сказала Маляр.





В сентябре 2016 года указом российского президента Владимира Путина был назначен командующим войсками Южного военного округа, в который государство-агрессор РФ включает территорию оккупированного Крыма. Указом Путина в июне 2016 года ему присвоено звание Героя России.