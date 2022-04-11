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Новости
Россия
10 апреля 22, 23:12
Россия выпустила более 10 ракет по Днепропетровской области
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В результате российских обстрелов погиб один человек, шестеро ранены

Россия в воскресенье выпустила уже более десяти ракет по Днепропетровской области, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Facebook.

"Сегодня Днепропетровская область пережила самый трудный день за эти 46 суток. Более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник, несколько разрушенных объектов, один погибший, пострадали спасатели", – написал он.

По данным главы обладминистрации Валентина Резниченко, в результате обстрелов ранены шесть спасателей, один из них – пресс-секретарь ГСЧС Евгения Дудка – в тяжелом состоянии.

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Лукашук считает, что Россия обстреливает Днепропетровскую область из воздуха, потому что не может зайти по земле.

"По состоянию на эту минуту врага на территории Днепропетровской области нет. Захватчики пытались занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка, что в Херсонской области, в 50 км от Зеленодольска. Вероятно, враг хочет выйти на административные границы Херсонской области. Ему это не удается сейчас и не удастся в дальнейшем", – написал он.
liga.net
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