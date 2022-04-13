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Новости
Россия
12 апреля 22, 12:52
Российские спецслужбы планируют взрывать дома в РФ
Кирилл Буданов
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По данным ГУР, российские спецслужбы планируют теракты в РФ: взрывать дома, больницы, школы, бомбить Белгород или Крым, чтобы обвинить ВСУ и добробаты

Российские спецслужбы планируют теракты на территории РФ, чтобы обвинить в этом Вооруженные Силы Украины или добровольческие батальоны. Под удар могут попасть жилые дома, города Крыма или Белгород, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны в комментарии пресс-службе ГУР.

"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма", – сказал он.

По словам Буданова, провальное выполнение плана мобилизации подталкивает режим диктатора Путина к грязным сценариям – чтобы всколыхнуть российское общество.

Глава ГУР отметил, что РФ планирует обвинить в терактах/обстрелах ВСУ или добробаты, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов".

"Вполне возможно, что эти теракты будут подаваться как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", – добавил он.

Буданов добавил, что в последние дни российская власть все больше нагнетает антиукраинскую истерию: в Белгородской и Курской областях активно роют окопы и нагнетают панику о якобы грядущем наступлении украинских добробатов и диверсионных групп.

Буданов отметил, что правление Путина началось с "гэбэшных терактов" против российских многоэтажек, что стало поводом для уничтожения Чечни. Символично, что теперь, похоже, правление диктатора заканчивается теми же методами, считает глава ГУР.
liga.net
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