Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
14 апреля 22, 15:20
Россия угрожает Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием
Медведев
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Россия угрожает Швеции и Финляндии размещением ядерного оружия и ракетных войск рядом с ними, если эти страны вступят в НАТО

Сообщение с угрозами появилось в Telegram замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Представитель руководства страны-оккупанта сетует, что эти страны на севере Европы "со звериной серьезностью" обсуждают возможность войти в Альянс, а тот готов принять их в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами.

"Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников. <...> Протяженность сухопутных границ Альянса с РФ вырастет более чем вдвое", – делает вывод Медведев.

По его словам, сколько стран в НАТО – 30 или 32, для Москвы "в целом не так уж важно". Замглавы Совбеза РФ попытался унизить Стокгольм и Хельсинки: "При их значимости и населении большой разницы нет".

После вступления стран в Альянс, пишет Медведев, границу страны оккупантов "придется укреплять".

"Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет", – отметил он.

Представитель фашистского режима РФ пугает жителей Швеции и Финляндии "повышением цен и налогов, усилением напряженности вдоль границ, "Искандерами", гиперзвуком и кораблями с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома".

13 апреля газета Svenska Dagbladet написала, что Швеция вступит в НАТО: якобы премьер уже приняла решение об этом.

В тот же день глава финского правительства Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение, вступать в НАТО или нет в течение нескольких недель.
liga.net
Ещё по теме:
Из Турции готовы выслать послов десяти западных стран
Швеция отказалась от членства в НАТО
Модель обороны Австрии и Швеции. Что это значит?
Венгрия против эмбарго на газ и закрытия неба над Украиной
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В России сложилась критическая ситуация с мобилизацией
Лента новостей