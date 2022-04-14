Россия угрожает Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием

Сообщение с угрозами появилось в Telegram замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Представитель руководства страны-оккупанта сетует, что эти страны на севере Европы "со звериной серьезностью" обсуждают возможность войти в Альянс, а тот готов принять их в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами.

"Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников. <...> Протяженность сухопутных границ Альянса с РФ вырастет более чем вдвое", – делает вывод Медведев.



По его словам, сколько стран в НАТО – 30 или 32, для Москвы "в целом не так уж важно". Замглавы Совбеза РФ попытался унизить Стокгольм и Хельсинки: "При их значимости и населении большой разницы нет".

После вступления стран в Альянс, пишет Медведев, границу страны оккупантов "придется укреплять".

"Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет", – отметил он.

Представитель фашистского режима РФ пугает жителей Швеции и Финляндии "повышением цен и налогов, усилением напряженности вдоль границ, "Искандерами", гиперзвуком и кораблями с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома".





В тот же день глава финского правительства Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение, вступать в НАТО или нет в течение нескольких недель.

