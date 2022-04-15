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Новости
Россия
15 апреля 22, 12:30
Кремль продолжает "воевать с Украиной" в Белгороде: видео
Белгород
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Российские военные запускали сегодня утром ракеты ПВО над Белгородом.

На фоне предостережений украинской разведки о новых провокациях Кремля для мобилизации населения РФ на войну против Украины (подрывы домов в РФ, удары по городам), российские военные запускали сегодня утром ракеты ПВО над Белгородом. Пропагандистские СМИ России вскоре написали, что это военные РФ "отражали атаку".

На видео, которые выкладывают в соцсетях, видны следы после запуска двух противоракет над микрорайоном Новая Заря.

Ранее также были обвинения в "атаках украинцев" в Белгородской, Ростовской и Брянской областях, а также в Краснодарском крае.

Военное ведомство оккупантов, которое называет себя "Минобороны" РФ, сегодня пригрозило наращиванием количества и масштабов ракетных ударов по Украине "в ответ на совершение киевскими силами диверсий на российской территории".

Российские войска сами обстреляли деревню Климово в Брянской области, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом говорится в перехваченном Службой безопасности Украины разговоре российского военного, который воюет в Донецкой области, передает пресс-служба СБУ.

Российский оккупант говорит своей супруге: "Это наши херачат". Она спрашивает – зачем.

"Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают", – ответил он.

Жена оккупанта говорит, что "от этого как-то легче".

"Такая же х***я была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (украинская армия, – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", – добавил российский военный.

После этого оккупант говорит, что намерен написать отказ от дальнейшего участия в войне против Украины.

Ранее СБУ выложила аудиоперехват разговора российского военного о том, как они сами обстреляли деревню Климово в Брянской области, чтобы обвинить в этом Украину. А уже сегодня военные пропагандисты РФ рапортовали, как "системой С-400 сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший атаку на населенный пункт в Брянской области".

По данным военной разведки, российские спецслужбы планируют взрывать дома в РФ, бомбить Белгород или Крым, чтобы обвинить в этом Украину.

13 апреля РФ пригрозила нанести ракетные удары по "центрам принятия решений" в Киеве, если власти Украины не прекратят "попытки диверсий" на территории России.  

Советник главы ОП Арестович ответил на это, заявив, что у Украины есть "прекрасные возможности" отвечать по России.




liga.net
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