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15 апреля 22, 23:11
"Давай, украинских баб насилуй": знайдено вояка та дружину
Ольга Биковська
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Російського окупанта, якого дружина закликала ґвалтувати "українських баб", знайшли журналісти "Радіо Свобода"

Російського окупанта, якого дружина закликала ґвалтувати "українських баб", знайшли журналісти "Радіо Свобода".

12 квітня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військовослужбовця із дружиною. Жінка говорить своєму чоловіку-загарбнику.

Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное - предохраняйся там.


Російський військовий, якому його власна дружина "дозволила" ґвалтувати "українських баб", на момент дзвінка перебував на Херсонщині. Обидва номери використовувалися під час реєстрації двох акаунтів у соціальній мережі "ВКонтакте".

Це - 27-річний Роман Биковський та його дружина - Ольга Биковська, у дівоцтві - Пінясова. Обидва - родом з Орловської області РФ.

Роман Биковський як мінімум у 2016 році служив у військах нацгвардії РФ. Після закінчення строкової служби військовослужбовець з дружиною та новонародженим сином переїхали в окупований Росією Крим. Схоже, родина Биковських й досі живе в Криму.

Нагадаємо, що рашисти ґвалтують неповнолітніх дівчаток і навіть хлопчиків.
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