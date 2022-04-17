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Новости
Россия
17 апреля 22, 17:16
В России приостановили производство зенитно-ракетных систем
ЗРК
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Производство российских ЗРК на паузе, работников заводов отправляют в отпуск или на войну — разведка

В России  "Ульяновский механический завод"  фактически приостановил производство  зенитно-ракетных систем из-за нехватки иностранных комплектующих, которые не поступают на производство из-за западных санкций. Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

Сотрудникам завода предлагают или идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. 

По информации ГУР на заводе использовали большое количества комплектующих и электронных компонентов, основным поставщиком которых была Германия. Из-за санкций поставки комплектующих остановлены и без них  производство продолжатся не в состоянии.

Завод ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны, в частности,  через Казахстан. Но это приведет к значительному удорожанию комплектующих, что не предусмотрено бюджетом.

Сотрудникам завода предлагают должность "оператора-наводчика" ЗРК "Бук" с  зарплатой в 50000 рублей в месяц.

"Ульяновский механический завод" – производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска").
liga.net
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