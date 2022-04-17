В России приостановили производство зенитно-ракетных систем

В России "Ульяновский механический завод" фактически приостановил производство зенитно-ракетных систем из-за нехватки иностранных комплектующих, которые не поступают на производство из-за западных санкций. Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

Сотрудникам завода предлагают или идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине.

По информации ГУР на заводе использовали большое количества комплектующих и электронных компонентов, основным поставщиком которых была Германия. Из-за санкций поставки комплектующих остановлены и без них производство продолжатся не в состоянии.

Завод ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны, в частности, через Казахстан. Но это приведет к значительному удорожанию комплектующих, что не предусмотрено бюджетом.

Сотрудникам завода предлагают должность "оператора-наводчика" ЗРК "Бук" с зарплатой в 50000 рублей в месяц.