Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
19 апреля 22, 13:07
Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки
Граница Беларуси
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российская армия планировала вторжение и захват территории Беларуси

Российская армия планировала вторжение и захват территории Беларуси для подавления там народных протестов после фальсификации результатов президентских выборов режимом Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на документ пишет Главное управление разведки Минобороны ВСУ.

По данным разведки, речь идет о 1-й танковой армии РФ.

Оккупация Беларуси планировалась под предлогом "предотвращения втягивания России в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами–членами НАТО на западе".

В ГУР показали сканы "Легенды к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки".

Беларусь – страна-союзница российских оккупантов. Ее территорию с первых минут полномасштабного вторжения России в Украину агрессор использует как плацдарм для нанесения дальних ракетных ударов, вылетов фронтовой авиации и, на первой фазе войны-2022, использовал для прорыва войск на север и северо-восток Украины в провальной попытке захватить Киев. 

19 марта Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси. Послу вручили 30 серебреников.
liga.net
Ещё по теме:
В Кремле напомнили Лукашенко о приглашении посетить Крым
Евросоюз готовит наказание для Лукашенко и Путина
Лукашенко и Меркель обсудили ситуацию с мигрантами
Лукашенко пригрозил Польше потоками мигрантов через Донбасс
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей