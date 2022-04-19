Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Российская армия планировала вторжение и захват территории Беларуси для подавления там народных протестов после фальсификации результатов президентских выборов режимом Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на документ пишет Главное управление разведки Минобороны ВСУ.

По данным разведки, речь идет о 1-й танковой армии РФ.

Оккупация Беларуси планировалась под предлогом "предотвращения втягивания России в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами–членами НАТО на западе".

В ГУР показали сканы "Легенды к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки".





19 марта Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси. Послу вручили 30 серебреников.

