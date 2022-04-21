Кремль отверг перемирие на Пасху. Видео ответа оккупантов

Страна-оккупант Россия отвергла на заседании Совбеза ООН призыв о гуманитарном перемирии в Украине на Пасху. Об этом заявил в наполненной кремлевской военной пропагандой речи первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский; ее фрагмент постоянный представитель Киева при Организации Сергей Кислица выложил в Twitter.

Он напомнил, что вчера генсек ООН Антониу Гуттериш призвал установить с 21 апреля "пасхальную гуманитарную паузу" для организации коридоров и эвакуации гражданских из районов гуманитарной катастрофы и зоны боевых действий.

"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному эту отраву регулярно терпеть", – подписал украинский дипломат видео, которое размещено выше.

Вчера Кислица раскритиковал Совбез за беспомощность в этой войне: "Это орган, который не смог предотвратить войну и не может остановить ее сейчас".



