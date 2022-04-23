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Новости
Россия
23 апреля 22, 00:51
В "космической столице" РФ произошел пожар. Видео
Королев, пожар
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В подмосковном городе Королев, который называют "космической российской столицей", произошел крупный пожар

В подмосковном городе Королев, который называют "космической российской столицей" из-за концентрации там предприятий авиационно-космической отрасли, произошел крупный пожар. Власти не сообщают, что именно горело. В соцсетях публикуют фото и видео инцидента.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области российскому изданию MSK1 сообщили, что получили сообщение о пожаре около 15:00. В 17:12 возгорание ликвидировали.

Несмотря на многочисленные фото и видео инцидента, а также панику местных жителей, власти никак не комментировали ситуацию.

В 16:00 на местном сайте "В Королеве" опубликовали сообщение, что в "Королевского центре безопасности и гражданской обороны населения" заявили, что "в промзоне на улице Фрунзе загорелась крыша здания". На ней проводились работы, вследствие чего якобы и произошло возгорание.
liga.net
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