В РФ арестовали командира Черноморского флота

В разведке Минобороны Украины сообщают об очередной фазе репрессий против командования армии и флота России после поражений российских оккупантов на суше и уничтожения флагмана Черноморского флота РФ "Москва". Об этом в эфире телемарафона заявил представитель разведки Вадим Скибицкий.

Руководство РФ отстранило от должности и арестовало командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова.

Следственные действия проводятся и в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.

Также Минобороны уволило с должности Владислава Ершова, который руководил шестой армией РФ, – за неудовлетворительную подготовку к ведению боевых действий, а также большие потери личного состава, вооружения и военной техники.

По этим же причинам отстранены командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель и его заместитель.

Также в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующего 22 АК Южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.

Отстранили от должности и командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.