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Новости
Россия
24 апреля 22, 21:05
В РФ хотят заставить пленных сдавать кровь для оккупантов
Денисова
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В Госудуме России предлагают заставлять украинских военнопленных сдавать кровь для раненых оккупантов – Денисова

В Госудуме России предлагают заставлять украинских военнопленных сдавать кровь для раненых оккупантов. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова сравнила такие действия оккупантов со зверствами нацистов в концлагерях во время Второй мировой войны.

"Выжившие узники Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать", – сообщила Денисова. 

Такими действиями страна-агрессор нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, отметила Денисова.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека  с требованием учесть эти факты нарушений прав военнопленных вооруженных сил Украины.

Ранее, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов предложил переливать раненым российским солдатам кровь пленных солдат ВСУ.
liga.net
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