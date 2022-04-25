В РФ хотят заставить пленных сдавать кровь для оккупантов

В Госудуме России предлагают заставлять украинских военнопленных сдавать кровь для раненых оккупантов. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова сравнила такие действия оккупантов со зверствами нацистов в концлагерях во время Второй мировой войны.

"Выжившие узники Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать", – сообщила Денисова.

Такими действиями страна-агрессор нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, отметила Денисова.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека с требованием учесть эти факты нарушений прав военнопленных вооруженных сил Украины.

Ранее, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов предложил переливать раненым российским солдатам кровь пленных солдат ВСУ.