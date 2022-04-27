Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
26 апреля 22, 22:10
Путин рассчитывает на договоренности с Украиной
Владимир Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российский диктатор Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем по теме войны РФ против Украины заявил, что рассчитывает на переговоры

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем по теме войны РФ против Украины заявил, что рассчитывает на "договоренности на дипломатическом треке".

"Хочу вас проинформировать, что, несмотря на то, что идет военная операция "война против Украины, – ред.), мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры, не отказываемся от них", – сказал Путин. 

Президент Владимир Зеленский с каждым днем и новым зверством армии РФ теряет веру в результат российско-украинских переговоров, однако все же считает, что встреча лидеров двух стран еще может завершить войну. 
liga.net
Ещё по теме:
Нардеп ОПЗЖ Бойко отказался говорить "Путин - ху*ло". Видео
ЦРУ: Путин не сошел с ума
Путин не против встречи с Зеленским - глава МИД Турции
Российские "элиты" хотят убрать Путина – ГУР
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Войска РФ в Приднестровье приведены в боевую готовность
Лента новостей