Путин рассчитывает на договоренности с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем по теме войны РФ против Украины заявил, что рассчитывает на "договоренности на дипломатическом треке".

"Хочу вас проинформировать, что, несмотря на то, что идет военная операция "война против Украины, – ред.), мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры, не отказываемся от них", – сказал Путин.

Президент Владимир Зеленский с каждым днем и новым зверством армии РФ теряет веру в результат российско-украинских переговоров, однако все же считает, что встреча лидеров двух стран еще может завершить войну.