Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
26 апреля 22, 22:34
Войска РФ в Приднестровье приведены в боевую готовность
Приднестровье
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Оккупанты наращивают силы и продолжают наступление на нескольких направлениях

На территории Приднестровского региона Молдовы подразделения оперативной группы российских войск приведены в полную боевую готовность, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает Генштаб Украины в очередной сводке.

Также, по данным Генштаба, в Белгородской области РФ на границе с Украиной находится до пяти батальонных тактических групп противника. Там пытаются восстановить боеспособность подразделения оккупантов.

В целом оккупанты продолжают наступление по нескольким направлениям.

На Слобожанском направлении частично заблокирован и обстреливается Харьков. На Изюмском направлении проводится наступление в направлении населенного пункта Барвинкове. Со стороны врага для этого привлечены подразделения противника из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск, а также артиллерия.

На Донецком направлении активные действия ведутся практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Северодонецком направлении, в рамках перегруппировки войск, в направлении Кременной оккупантами перемещены до танкового батальона частей 90-й танковой дивизии, а также понтонно-мостовое подразделение 12-й отдельной инженерной бригады Центрального военного округа. Противник наращивает силы для наступления на Лиман.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты удерживают занятые рубежи, на отдельных направлениях безуспешно пытаются улучшить тактическое положение, обстреливают позиции ВСУ.
liga.net
Ещё по теме:
Порошенко снял санкции с металлургического завода
Порошенко причастен к контрабанде и коррупции, - Майя Санду
Додон поехал к сепаратистам и отпраздновал праздник РФ:фото
Кремль ответил на требование вывести войска из Приднестровья
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Путин рассчитывает на договоренности с Украиной
Лента новостей