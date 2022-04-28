Путин сменил в Кремле куратора "ДНР" и "ЛНР" – росСМИ

Диктатор Владимир Путин сменил куратора в Кремле по оккупированным територриям Донецкой и Луганской областей. Вместо Дмитрия Козака назначили первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, сообщает российское издание РБК со ссылкой на пять источников.

Теперь за работу в Кремле с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП) России.

Как сообщает источник изданию, смена кураторов может свидетельствует о рассмотрении сценария вхождения захваченных территорий Донбасса в состав России.