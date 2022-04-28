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Новости
Россия
27 апреля 22, 23:18
Путин сменил в Кремле куратора "ДНР" и "ЛНР" – росСМИ
Сергей Кириенко
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Диктатор Владимир Путин сменил куратора в Кремле по оккупированным територриям Донбасса.

Диктатор Владимир Путин сменил куратора в Кремле по оккупированным територриям Донецкой и Луганской областей. Вместо Дмитрия Козака назначили первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, сообщает российское издание РБК со ссылкой на  пять источников.

Теперь за работу в Кремле с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП) России.

Как сообщает источник изданию, смена кураторов может свидетельствует о рассмотрении сценария вхождения захваченных территорий Донбасса в состав России. 

21 февраля диктатор Путин признал "независимыми республиками" захваченные Россией территории Донбасса после чего 24 февраля Россия начала полномаштабное вторжения в Украину. 22 апреля Россия открыто озвучила цели второго этапа войны — оккупация Донбасса и юга Украины, следующая – Молдова. 
liga.net
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