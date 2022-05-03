Один из выживших с флагмана "Москва" написал пост

Один из российских моряков, который был на крейсере "Москва" в момент его затопления, написал пост в соцсети Вконтакте о своем друге, которому не удалось выжить. Об этом сообщает The Insider.

"13 апреля 2022 года гибель гвардейского ракетного крейсера "Москва" и мой второй день рождения. В эту дату погиб мой друг и человек Леонид Савин, которого действительно можно назвать товарищем", – написал 23 апреля на своей странице Глеб Лемещенко.

Родственники Савина, считающегося в РФ пропавшим без вести, обнаружили пост и связались с Лемещенко, но на просьбу рассказать, что случилось, он ответил, что не может раскрыть подробности, поскольку "является военнослужащим" и "страна сказала молчать".

Скриншот этой переписки опубликовал отец еще одного пропавшего без вести российского матроса, служившего срочником на крейсере, Дмитрия Шкребеца. Его сын Егор, так же как и Савин, до сих пор считается пропавшим без вести. Дмитрий тоже попытался связаться с Лемещенко, но получил такой же ответ: "не имею права раскрывать подробности", после чего Лемещенко заблокировал его.

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