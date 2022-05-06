Россия сымитировала ядерную атаку в Калининграде

Российская армия в Калининграде отработала имитационный запуск баллистических ракет "Искандер" по военным объектам условного противника. Эти ракеты способны нести ядерные боеголовки, что "следует воспринимать как сигнал", считают в редакции Spiegel.

"Калининград – российский анклав на Балтийском море между двумя членами ЕС и НАТО, Польшей и Литвой. Поэтому ни место, ни время этих учений не были выбраны случайно", – пишут в Германии.

Армия оккупантов выполнила "электронные" одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты, скопление военной техники и командные пункты условного противника. Действия выполнялись "в условиях радиационного и химического заражения местности".

Spiegel напомнил, что российский диктатор Владимир Путин заявлял о готовности применить тактическое ядерное оружие ("малой" мощности в сравнении со стратегическим ядерным оружием, — ред.) и предостерегал о "быстром возмездии", если Запад напрямую вмешается в войну.

Издание отметило, что российское государственное телевидение "в последние дни пытается сделать использование ядерного оружия привлекательным для общественности".

РФ – страна с крупнейшим в мире ядерным арсеналом (около 4500 действующих единиц), но большинство боеголовок имеют стратегическое значение, то есть предназначены для сдерживания и не должны использоваться в вооруженных конфликтах в военных целях.

Россия с первого дня полномасштабного вторжения наносит удары по Украине крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе типа "Искандер".





22 марта президент США Байден подтвердил, что Россия использовала гиперзвуковые ракеты против Украины.





18 апреля секретарь СНБО Данилов заявил, что угроза ракетных ударов со стороны России будет сохраняться еще долго.