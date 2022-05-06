9 мая Путин пошлет Западу предупреждение о "судном дне"

Об этом сообщает Reuters, отмечая со ссылкой на Минобороны РФ, что в параде примет участие воздушный пункт управления Ил-80 — самолет, предназначенный для перевозки высшего руководства РФ в случае ядерной войны.

Агентство отмечает, что Ил-80 пролетит над Красной площадью впервые с 2010 года.

Всего авиационная часть парада будет представлена 77 самолетами и вертолетами. Истребители МиГ-29СМТ при этом будут лететь в полетном порядке в виде буквы "Z".





Кремль отрицает эту информацию.



