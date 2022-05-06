9 мая Путин пошлет Западу предупреждение о "судном дне"

Об этом сообщает Reuters, отмечая со ссылкой на Минобороны РФ, что в параде примет участие воздушный пункт управления Ил-80 — самолет, предназначенный для перевозки высшего руководства РФ в случае ядерной войны.
Агентство отмечает, что Ил-80 пролетит над Красной площадью впервые с 2010 года.
Всего авиационная часть парада будет представлена 77 самолетами и вертолетами. Истребители МиГ-29СМТ при этом будут лететь в полетном порядке в виде буквы "Z".3 мая CNN со ссылкой на официальных лиц США и других западных стран сообщил, что 9 мая Путин может официально объявить войну Украине, это позволит полностью мобилизовать резервные силы России.
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