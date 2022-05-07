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Россия
7 мая 22, 15:25
Офицеров армии РФ перемещают на охрану парада в Мариуполе
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Военное руководство армии РФ перебрасывает весь полк офицеров с боевых позиций для охраны оккупационных властей на параде в блокадном Мариуполе

Военное руководство армии РФ перебрасывает весь полк офицеров с боевых позиций для охраны оккупационных властей на параде в блокадном Мариуполе, сообщает украинская разведка Минобороны.

Отмечается, что офицеров полка заставили оставить боевые позиции и обеспечивать  круглосуточную охрану оккупационным властям в Мариуполе от украинских военных. 

По данным ГУР, охранять представителей Кремля во время парада в Мариуполе будет  71 гвардейский мотострелковый полк армии РФ.  Этот полк дислоцируется в станице Калиновская в Чеченской Республике.

Сами солдаты РФ в личном общении жалуются на глупость командования Кремля и их унижение.

ГУР обнародовало полный список всего личного состава 71 гвардейского мотострелкового полка, который состоит из 208 оккупантов.  

Оккупанты готовят парад на 9 мая в разрушенном Мариуполе. В город приехал Сергей Кириенко – замглавы администрации диктатора Путина. 

Мариуполь больше двух месяцев находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.  

Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прятались от обстрелов сотни мирных жителей, которых в последние дни начали эвакуировать. В первые дни мая эвакуировались более 100 человек из завода, вчера удалось вывезти еще 50 человек. 
liga.net
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