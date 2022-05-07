Офицеров армии РФ перемещают на охрану парада в Мариуполе

Военное руководство армии РФ перебрасывает весь полк офицеров с боевых позиций для охраны оккупационных властей на параде в блокадном Мариуполе, сообщает украинская разведка Минобороны.

Отмечается, что офицеров полка заставили оставить боевые позиции и обеспечивать круглосуточную охрану оккупационным властям в Мариуполе от украинских военных.

По данным ГУР, охранять представителей Кремля во время парада в Мариуполе будет 71 гвардейский мотострелковый полк армии РФ. Этот полк дислоцируется в станице Калиновская в Чеченской Республике.

Сами солдаты РФ в личном общении жалуются на глупость командования Кремля и их унижение.

ГУР обнародовало полный список всего личного состава 71 гвардейского мотострелкового полка, который состоит из 208 оккупантов.



