В Москве и городах России отменили воздушную часть парада

В Москве отменили воздушную часть парада в честь 9 мая. Об этом заявил российским пропагандистским медиа спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он утверждает, что пролет авиации отменили "из-за погодных условий". Однако на кадрах трансляции парада видно – в Москве переменная облачность, дождя или грозы нет.

При этом планировалось, что в параде должен будет участвовать "самолет судного дня" Ил-80 – воздушный пункт управления, который должен был бы перевозить высшее руководство РФ в случае ядерной войны.

Песков также сообщил, что сегодня на параде выступит с обращением российский диктатор Владимир Путин.

Российские пропагандистские медиа сообщили, что также авиапарад якобы из-за плохой погоды не состоится в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

При этом на репетициях в ряде городов авиация была.

Тем временем Путин выступил на параде в Москве и не сказал ничего нового – не объявил ни мобилизации, ни официальной войны в Украине, ни "побед" российских войск.

Парад в столице РФ продлился около часа.

РосСМИ сообщают, что также отменена воздушная часть парада в Калининграде и Ростове-на-Дону.