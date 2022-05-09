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Новости
Россия
9 мая 22, 21:06
В Москве и городах России отменили воздушную часть парада
парад в Москве
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Российские самолеты не будут участвовать в параде в Москве на 9 мая, у Путина говорят – из-за погоды.

В Москве отменили воздушную часть парада в честь 9 мая. Об этом заявил российским пропагандистским медиа спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он утверждает, что пролет авиации отменили "из-за погодных условий". Однако на кадрах трансляции парада видно – в Москве переменная облачность, дождя или грозы нет.

При этом планировалось, что в параде должен будет участвовать "самолет судного дня" Ил-80 – воздушный пункт управления, который должен был бы перевозить высшее руководство РФ в случае ядерной войны.

Песков также сообщил, что сегодня на параде выступит с обращением российский диктатор Владимир Путин.

 Российские пропагандистские медиа сообщили, что также авиапарад якобы из-за плохой погоды не состоится в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

При этом на репетициях в ряде городов авиация была.

Тем временем Путин выступил на параде в Москве и не сказал ничего нового – не объявил ни мобилизации, ни официальной войны в Украине, ни "побед" российских войск.

Парад в столице РФ продлился около часа.

 РосСМИ сообщают, что также отменена воздушная часть парада в Калининграде и Ростове-на-Дону.

По данным Генштаба ВСУ, на утро 9 мая украинские военные уничтожили 199 самолетов и 158 вертолетов армии России.
liga.net
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