РФ не будет мириться с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что никаких иллюзий относительно того, что Россия будет "просто мириться" со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, быть не должно. О его заявлении сообщает российский пропагандистский ресурс Интерфакс.

Рябков считает, что безопасность Швеции и Финляндии в результате их вступления в НАТО "не укрепится".

"Ситуация, конечно же, радикально меняется в свете происходящего. То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно", – сказал Рябков.

Он также дал понять, что то, каким образом Россия будет обеспечивать собственную безопасность, является "отдельным вопросом" и будет зависеть от того, чем на практике обернется ожидаемое "присоединения Финляндии и Швеции к Северо-Атлантическому союзу".





14 мая Россия заявила, что прекращает подачу электроэнергии в Финляндию.





15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна решила подать заявку в НАТО, так как вторжение России в Украину доказало готовность Кремля нападать на соседей.





15 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс сказала, что НАТО должно продолжать политику "открытых дверей" для приема новых членов Альянса и сделать все возможное, чтобы агрессия России потерпела поражение в Украине.