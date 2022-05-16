Власти Чечни приостановили набор кадыровцев

В Чечне приостановили набор кадыровцев на войну с Украиной после того, как Главное управление разведки опубликовало личные данные почти 2500 боевиков, набранных чеченскими властями. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить" (ранее – "Открытые медиа" Михаила Ходорковского).

Выяснилось, что среди кадыровцев много уголовников и экстремистов.

Издание идентифицировало уже несколько десятков человек с криминальным прошлым. Среди них – "знаменитый на весь Красноярский край мошенник", отбывавший 15 лет заключения за мошенничество с автомобилями; наркоторговец; человек, отбывавший наказание за покушение на убийство; псевдоминер и т.д.

После публикации ГУР власти Чечни приостановили набор в свои подразделения, объяснив это огромным количеством людей, которые уже выраили желание воевать против Украины.

В то же время в Telegram-канале, где набирали добровольцев, появилось сообщение о том, что людей, имевших проблемы с законом, больше брать на войну не будут.





В ГУР пишут, что кадыровцы начали заходить в первые дни нападения, основной задачей было устрашение и геноцид украинцев. Находясь во втором эшелоне, они занимались обысками жилья, издевательствами над заложниками и мирными обитателями, разбоем и кражами.





Когда россияне начали нести масштабные потери, боевикам из Чечни приказали выполнять роль заградительного отряда – показательно расстреливать отступающие и отказывающиеся воевать подразделения.