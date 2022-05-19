Пропагандисты начали готовить россиян к поражению – ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО предположил, что пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции.

ЦПД сообщает, что российские пропагандисты взяли "оперативную паузу" для перестройки стратегии ведения информационной войны против Украины.

Там напомнили, что в последнее время на театре военных действий в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:

- предоставление Украине тяжелого вооружения;