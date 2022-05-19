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Новости
Россия
18 мая 22, 22:12
Пропагандисты начали готовить россиян к поражению – ЦПД
Ольга Скабеева
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Центр противодействия дезинформации при СНБО предположил, что пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию

Центр противодействия дезинформации при СНБО предположил, что пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции.

ЦПД сообщает, что российские пропагандисты взяли "оперативную паузу" для перестройки стратегии ведения информационной войны против Украины.

Там напомнили, что в последнее время на театре военных действий в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:

- остановка наступления врага почти по всем направлениям;
- предоставление Украине тяжелого вооружения; 
- эвакуация защитников Мариуполя с Азовстали.

В ЦПД отмечают, что все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий. Но несмотря на военные поражения, роспропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет "побед".

"Понимая, что на фоне военных неудач медийные истории о "биолабораториях" и "радиоактивном пепле" перестают работать, пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции", – говорится в сообщении.

Аргументом в пользу этого ЦПД назвал медийное затишье в прокремлевских СМИ и капитуляционную риторику их экспертов.

Очевидно, имеется в виду, в частности, недавний эфир пропагандистской программы на телеканале Россия 1, где бывший полковник советской армии и российский военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что ситуация для российской армии будет ухудшаться, поскольку Украина способна в ближайшее время поставить в строй до миллиона солдат, а страны Запада предоставят им необходимое оружие. Он также сказал, что у украинской армии высокий моральный уровень, и она готова сражаться до победы.
liga.net
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