РФ рассмотрит возможность обмена Медведчука на бойцов Азова

Член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что в Москве намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного в Украине пророссийского депутата Виктора Медведчука на эвакуированных с Азовстали защитников Мариуполя. Об этом Слуцкий сказал на пресс-конференции во временно оккупированном Донецке, отвечая на вопрос пропагандистского ресурса Интерфакс.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы — ЛДПР (Слуцкий — глава фракции ЛДПР в нелегитимной Госдуме РФ, – ред.), а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", – сказал он.

ДОПОЛНЕНО В 21:45. Позже Слуцкий написал в Telegram, что российские пропагандистские СМИ вырвали цитату из контекста. "Не цепляйтесь к вежливым формулировками и не делайте сенсаций на пустом месте", – попросил Слуцкий пропагандистов.









"Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ "Азова" быть не должно, их судьбу должен решать трибунал... Что касается предложений относительно того же Медведчука, убежден, что обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией. Собственно, об этом и было сказано на пресс-конференции. Ни больше, ни меньше", – написал он.









20 мая Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки сообщило, что с Азовстали, вероятно, вышли около 1700 украинских военных, но часть защитников города остаются на заводе.