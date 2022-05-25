Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
24 мая 22, 20:30
Сколько войск РФ задействовала в войне и сколько еще может
Александр Мотузяник
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Россия уже задействовала в войне против Украины более 90 батальонных тактических групп

В течение 1,5-2 месяцев может ввести еще 30 БТГр. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Почти 170 000 живой силы Россия бросила на войну с Украиной. В целом было задействовано более 90 батальонных тактических групп, и еще около 30 Россия может ввести в действие на протяжении 1,5-2 месяцев", – сказал он.

Украинские защитники полностью уничтожили 17 БТГр.

"Тем не менее ВСУ активно уничтожают противника. По состоянию на конец мая полностью уничтожены 17 российских БТГр", – сообщил Мотузяник.

По его словам, за три месяца войны ВСУ освободили от оккупантов 1016 населенных пунктов.

СПРАВКА. По данным немецких спецслужб, личный состав одной российской батальонной тактической группы насчитывает от 600 до 1000 военнослужащих. 

21 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украину сейчас защищают более 700 000 бойцов.  
liga.net
Ещё по теме:
Разгром россиян на переправе через Северский Донец. Видео
Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен. видео
Путину предлагали другие варианты по Украине – Буданов
Италия предложила 4-этапный план окончания войны в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей