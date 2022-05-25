Сколько войск РФ задействовала в войне и сколько еще может

В течение 1,5-2 месяцев может ввести еще 30 БТГр. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Почти 170 000 живой силы Россия бросила на войну с Украиной. В целом было задействовано более 90 батальонных тактических групп, и еще около 30 Россия может ввести в действие на протяжении 1,5-2 месяцев", – сказал он.

Украинские защитники полностью уничтожили 17 БТГр.

"Тем не менее ВСУ активно уничтожают противника. По состоянию на конец мая полностью уничтожены 17 российских БТГр", – сообщил Мотузяник.

По его словам, за три месяца войны ВСУ освободили от оккупантов 1016 населенных пунктов.





21 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украину сейчас защищают более 700 000 бойцов.