Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
26 мая 22, 22:16
Путин просит снять санкции в обмен на продовольствие
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российский диктатор Путин заявил, что РФ "готова внести свой весомый вклад" в преодоление продовольственного кризиса при условии снятия санкций

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "готова внести свой весомый вклад" в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия западных санкций, которые были введены в ответ на широкомасштабную военную агрессию России против Украины. Об этом Путин сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля.

Диктатор заявил, что считает обвинения в адрес РФ в создании проблем с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки "необоснованными". Он считает, что причина – в финансовой политике западных стран в период пандемии коронавируса, а также в санкциях против России.

"Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада", – говорится в сообщении Кремля.

Правительство Италии сообщило, что обсуждение было сосредоточено "на развитии ситуации в Украине и усилиях по поиску общего решения продолжающегося продовольственного кризиса и его серьезных последствий для беднейших стран мира".
liga.net
Ещё по теме:
ПУТИН ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ УКРАИНЕ. ТРЕБУЕТ ОТ ВСУ "СЛОЖИТЬ ОРУЖИЕ"
Напряженность между Путиным и Шойгу растет
Путин:"Условия для прекращения войны "еще не созрели"
В Кремле признали, что Воронцова и Тихонова – дочери Путина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей