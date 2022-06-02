Россия начала учения с комплексами для запуска ядерных ракет

Минобороны страны-агрессора сообщило о проведении учений с использованием ракетных комплексов "Ярс", предназначенных для запуска ядерных ракет.

В Ивановской области России начались военные учения с мобильными ракетными комплексами "Ярс" (расшифровывается как "ядерная ракета сдерживания").

Минобороны РФ уведомляет, что в учениях задействованы более тысячи военнослужащих и больше 100 единиц техники.

"Ярс" – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного или шахтного базирования с разделяющейся головной частью и маневрирующими боеголовками. Принят на вооружение в 2009 году. Точные характеристики комплекса не раскрываются, по доступным данным, его максимальная дальность запуска – 11 000-12 000 км (примерно четверть длины экватора Земли).





27 февраля диктатор России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания, включая ядерные, на особый режим несения боевого дежурства.





5 мая армия РФ в Калининграде отработала имитационный запуск баллистических ракет "Искандер" по военным объектам условного противника. США не видят признаков реальной готовности России применять ядерное оружие, однако считают опасной риторику Кремля, и президент США Джо Байден предупредил Кремль, что ядерный удар приведет к серьезным последствиям.