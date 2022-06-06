Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
6 июня 22, 15:03
У РФ десятикратное преимущество в артиллерии в Северодонецке
война
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Начальник военной разведки Кирилл Буданов побывал на передовой в Луганской области

Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что Россия имеет десятикратное преимущество в артиллерии в Северодонецке.

"На сегодняшний день это "самое горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии", — говорится в Facebook ГУР МО.

Накануне в Северодонецке побывал начальник военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов, чтобы ознакомиться с оперативной ситуацией на этом участке и определить дальнейшие действия подразделений ГУР МО.

Разведка заявила, что вопреки преимуществу противника, украинские войска постепенно вытесняют оккупантов из города.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что украинское контрнаступление в Северодонецке остановилось, и силы обороны сосредоточились на удержании позиций в промзоне на западе города.

5 июня президент Украины Владимир Зеленский побывал в соседнем с Северодонецком городе Лисичанск.
liga.net
Ещё по теме:
Оккупанты пытаются наступать на востоке и юге, но безуспешно
Сегодня уничтожено 13 танков и 100 солдат российской армии
Зеленский призвал предоставить Украине статус кандидата в ЕС
Россия обстреляла Сумскую область
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Путин: Если Запад даст Киеву дальнобойные ракеты, РФ ответит
Лента новостей