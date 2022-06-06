У РФ десятикратное преимущество в артиллерии в Северодонецке

Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что Россия имеет десятикратное преимущество в артиллерии в Северодонецке.

"На сегодняшний день это "самое горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии", — говорится в Facebook ГУР МО.

Накануне в Северодонецке побывал начальник военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов, чтобы ознакомиться с оперативной ситуацией на этом участке и определить дальнейшие действия подразделений ГУР МО.

Разведка заявила, что вопреки преимуществу противника, украинские войска постепенно вытесняют оккупантов из города.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что украинское контрнаступление в Северодонецке остановилось, и силы обороны сосредоточились на удержании позиций в промзоне на западе города.