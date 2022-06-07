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Новости
Россия
6 июня 22, 19:20
РФ может устроить теракт с человеческими жертвами в Европе
Американская РСЗО
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РФ может устроить провокацию в Европе, чтобы сорвать поставки западного оружия в Украину

Россия может устроить теракт с человеческими жертвами в одной из европейских стран, чтобы попытаться сорвать поставки западных вооружений в Украину. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Известно, что российская пропаганда пытается дискредитировать руководство Украины, распространяя фейки о якобы продаже западного оружия.

Отмечается, что обстрелы железнодорожных узлов не приводят к остановке транспортирования оружия, а поэтому по этой теме начали активно подключать информационные атаки.

Аналитики считают, что Россия может устроить провокацию в Европе с использованием оружия, аналогичного тому, которое передается Украине.

"Устроенный Россией возможный теракт с человеческими жертвами может стать переломным моментом в истории поставок оружия Украине и "козырем" ручной пропаганды Кремля", — считают в ЦПД при СНБО. 

20 мая ЦПД при СНБО сообщал, что Россия направляет сигнал Западу о ее желании зафиксировать результаты войны по состоянию на сегодня. Также сообщалось, что несколько бывших западных представителей власти и учреждения продвигали на этой неделе нарративы российской пропаганды о войне в Украине.
liga.net
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