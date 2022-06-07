РФ обиделась на Европу за Лаврова, угрожает ядерным ударом.

На постоянной основе угрожающий Западу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оскорбил болгар, румынов и черногорцев, пригрозив им ядерным ударом за отказ попустить в Сербию самолет с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В Офисе президента отреагировали на выпад российского топ-чиновника.
Глава российского космического агентства написал: "Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов".СПРАВКА. Сармат – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (свыше 200 тонн), которая несет 10 боевых блоков суммарной мощностью 8 мегатонн тротилового эквивалента.
Официальные лица и институты перечисленных стран оставили угрозу без внимания.
В Офисе президента отреагировали на такой выпад из Москвы в адрес Европы, удивившись, о какой "общий истории" России и Черногории говорит Рогозин.
"Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах? Странам, которые дают приют российскому капитала, есть о чем подумать", – написал советник главы ОП Подоляк.
Лавров находится под евросанкциями из-за причастности к войне против Украины, а воздушное пространство ЕС для российских самолетов закрыто. Черногория и Северная Македония не входят в ЕС, но являются кандидатами на членство (как и Сербия, которая, однако, предпочитает сохранять тесные связи с Москвой).В 2021 году Рогозин захотел договориться с Белым домом "по понятиям". Глава SpaceX Маск заподозрил главу Роскосмоса в параноидальном расстройстве личности.