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Новости
Россия
8 июня 22, 22:53
В партии Путина хотят отменить признание независимости Литвы
Евгений Федоров
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Депутат путинской партии Федоров требует отменить признание СССР независимости Литвы

На рассмотрение в нелегитимную Госдуму РФ внесли законопроект об отмене признании независимости Литвы в 1991 году. Автор инициативы – депутат путинской Единой России Евгений Федоров.

В пояснительной записке политик страны-оккупанта заявляет, что постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года о признании независимости Литвы "является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей Конституции СССР".

Оккупант добавил, что "был нарушен закон", так как среди литовцев не провели референдум о выходе из состава СССР и не был установлен переходный период для рассмотрения "всех спорных вопросов".

Представитель партии российского диктатора Владимира Путина заявил, что РФ "является правопреемницей СССР на своей территории", и потому постановление Госсовета СССР "подлежит отмене".

В обращении к спикеру уточняется, что копия текста законопроекта записана "на DVD-диске".

Литва – среди самых активных союзников Украины в противостоянии российской полномасштабной военной агрессии. Вильнюс является адвокатом наиболее жестких санкций против РФ и выступает против любого умиротворения оккупантов.
liga.net
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