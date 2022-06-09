В партии Путина хотят отменить признание независимости Литвы

На рассмотрение в нелегитимную Госдуму РФ внесли законопроект об отмене признании независимости Литвы в 1991 году. Автор инициативы – депутат путинской Единой России Евгений Федоров.

В пояснительной записке политик страны-оккупанта заявляет, что постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года о признании независимости Литвы "является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей Конституции СССР".

Оккупант добавил, что "был нарушен закон", так как среди литовцев не провели референдум о выходе из состава СССР и не был установлен переходный период для рассмотрения "всех спорных вопросов".

Представитель партии российского диктатора Владимира Путина заявил, что РФ "является правопреемницей СССР на своей территории", и потому постановление Госсовета СССР "подлежит отмене".

В обращении к спикеру уточняется, что копия текста законопроекта записана "на DVD-диске".