Если Украина проиграет, то Россия нападет на страны Балтии

Украина должна победить в войне с Россией, ведь в случае поражения следующими целями Кремля станут страны Балтии. Об этом в интервью AFP заявил экс-премьер министр РФ Михаил Касьянов, передает канал France 24.

Оппозиционный российский политик считает, что полномасштабная война России против Украины может продлиться до двух лет, но Украина должна победить, ведь в случае поражения следующими целями российской агрессии будут страны Балтии.

Касьянов упомянул призывы президента Франции Макрона "не унижать Россию", заявив, что он "категорически не согласен" с подобной позицией. Также он выступил против территориальных уступок Украиной, чтобы закончить войну.

"Чем Путин это заслужил? Это слишком прагматичная позиция. Я считаю, что это неправильно, и надеюсь, что Запад не пойдет по этому пути", — сказал Касьянов.





Михаил Касьянов был премьер-министром России в 2000-2004 годах. Начиная с 2005 года находится в оппозиции к путинскому режиму. Касьянов заявляет, что покинул Россию из-за войны и живет в Европе, но отказался раскрыть свое местонахождение, опасаясь за свою безопасность. Его близкий союзник и коллега по оппозиции Борис Немцов был застрелен недалеко от Кремля в 2015 году.





13 июня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Западу необходимо регулярно снабжать Украину современным оружием до полной победы на Россией, ведь война может затянуться на месяцы и даже годы.





Экс-государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона за его призывы "не унижать Россию" и поддержала позицию президента Зеленского насчет полного освобождения оккупированных территорий.