Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
13 июня 22, 13:41
Если Украина проиграет, то Россия нападет на страны Балтии
Михаил Касьянов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В случае поражения Украины в войне с Россией, следующими целями Москвы станут страны Балтии

Украина должна победить в войне с Россией, ведь в случае поражения следующими целями Кремля станут страны Балтии. Об этом в интервью AFP заявил экс-премьер министр РФ Михаил Касьянов, передает канал France 24. 

Оппозиционный российский политик считает, что полномасштабная война России против Украины может продлиться до двух лет, но Украина должна победить, ведь в случае поражения следующими целями российской агрессии будут страны Балтии. 

Касьянов упомянул призывы президента Франции Макрона "не унижать Россию", заявив, что он "категорически не согласен" с подобной позицией. Также он выступил против территориальных уступок Украиной, чтобы закончить войну. 

"Чем Путин это заслужил? Это слишком прагматичная позиция. Я считаю, что это неправильно, и надеюсь, что Запад не пойдет по этому пути", — сказал Касьянов. 

СПРАВКА. 

Михаил Касьянов был премьер-министром России в 2000-2004 годах. Начиная с 2005 года находится в оппозиции к путинскому режиму. Касьянов заявляет, что покинул Россию из-за войны и живет в Европе, но отказался раскрыть свое местонахождение, опасаясь за свою безопасность. Его близкий союзник и коллега по оппозиции Борис Немцов был застрелен недалеко от Кремля в 2015 году.

13 июня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Западу необходимо регулярно снабжать Украину современным оружием до полной победы на Россией, ведь война может затянуться на месяцы и даже годы. 

Экс-государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона за его призывы "не унижать Россию" и поддержала позицию президента Зеленского насчет полного освобождения оккупированных территорий.
liga.net
Ещё по теме:
Как "адвокаты Путина" склоняют Украину к уступкам России
Почему санкции не остановили РФ. Обзор западных медиа
РФ принудительно вывезла 234 000 детей из Украины
Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 5 июня
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей