Если Украина проиграет, то Россия нападет на страны Балтии

Украина должна победить в войне с Россией, ведь в случае поражения следующими целями Кремля станут страны Балтии. Об этом в интервью AFP заявил экс-премьер министр РФ Михаил Касьянов, передает канал France 24.
Оппозиционный российский политик считает, что полномасштабная война России против Украины может продлиться до двух лет, но Украина должна победить, ведь в случае поражения следующими целями российской агрессии будут страны Балтии.
Касьянов упомянул призывы президента Франции Макрона "не унижать Россию", заявив, что он "категорически не согласен" с подобной позицией. Также он выступил против территориальных уступок Украиной, чтобы закончить войну.
"Чем Путин это заслужил? Это слишком прагматичная позиция. Я считаю, что это неправильно, и надеюсь, что Запад не пойдет по этому пути", — сказал Касьянов.СПРАВКА.