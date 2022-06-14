В районе базы армии России недалеко от Украины – взрыв:видео

В российском городе Клинцы Брянской области в 40 км от границы с Украиной произошел взрыв в районе военной базы. Четыре человека получили ранения. Об этом сообщает местный ресурс Брянские новости.

Местные жители сообщают, что в районном центре нет электричества и воды, а над городом летают вертолеты. В ряде зданий выбиты стекла.





По словам местной власти, повреждено несколько жилых домов.





СПРАВКА. В Клинцах дислоцируется 488-й мотострелковый полк ВС РФ, который, по словам чиновников Украины, еще в начале марта был "почти полностью уничтожен".

11 июня в Клинцах произошел пожар в воинской части. По словам местных жителей горел парк с военной техникой, которую доставили из Украины на ремонт. РФ держит в приграничье на севере своих военных и регулярно обстреливает украинские приграничные населенные пункты.

