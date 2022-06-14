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Россия
14 июня 22, 14:05
В районе базы армии России недалеко от Украины – взрыв:видео
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В Брянской области в 40 км от границы с Украиной произошел взрыв в районе военной базы. Четыре человека получили ранения.

В российском городе Клинцы Брянской области в 40 км от границы с Украиной произошел взрыв в районе военной базы. Четыре человека получили ранения. Об этом сообщает местный ресурс Брянские новости.

Местные жители сообщают, что в районном центре нет электричества и воды, а над городом летают вертолеты. В ряде зданий выбиты стекла.


По словам местной власти, повреждено несколько жилых домов.


СПРАВКА. В Клинцах дислоцируется 488-й мотострелковый полк ВС РФ, который, по словам чиновников Украины, еще в начале марта был "почти полностью уничтожен". 

11 июня в Клинцах произошел пожар в воинской части. По словам местных жителей горел парк с военной техникой, которую доставили из Украины на ремонт. РФ держит в приграничье на севере своих военных и регулярно обстреливает украинские приграничные населенные пункты.

liga.net
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