Россияне запустили "Искандер", а он взорвался над ними

Во время запуска армией России боевой ракеты по территории Украины она взорвалась вскоре после старта. Видео неудачного для оккупантов запуска выложили на канале InformNapalm.

На записи можно увидеть, как ракета взлетает в небо и взрывается через несколько секунд после запуска. Утверждается, что пуск был произведен в ночь на 22 июня.

Других подтверждений места, даты и времени запуска нет. Кроме того, источник пишет, что на видео — запуск ракеты из комплекса "Искандер"





Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.



