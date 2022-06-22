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Новости
Россия
22 июня 22, 12:20
Россияне запустили "Искандер", а он взорвался над ними
Белгород взрыв
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Над российским Белгородом в небе взорвалась ракета комплекса "Искандер", которую запускали по территории Украины

Во время запуска армией России боевой ракеты по территории Украины она взорвалась вскоре после старта. Видео неудачного для оккупантов запуска выложили на канале InformNapalm.

На записи можно увидеть, как ракета взлетает в небо и взрывается через несколько секунд после запуска. Утверждается, что пуск был произведен в ночь на 22 июня. 

Других подтверждений места, даты и времени запуска нет. Кроме того, источник пишет, что на видео — запуск ракеты из комплекса "Искандер"

СПРАВКА. "Искандер" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной). 

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.  

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия значительно усилила обстрелы города начиная с 19 июня.


liga.net
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