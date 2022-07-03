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Новости
Россия
3 июля 22, 15:30
Оборонные предприятия РФ отказываются ремонтировать технику
техника РФ
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Российские оборонные предприятия отказываются ремонтировать военную технику, которая была повреждена в ходе войны против Украины

Российские оборонные предприятия отказываются ремонтировать военную технику, которая была повреждена в ходе войны РФ против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Разведка сообщает, что между директорами оборонных заводов и военным руководством России существует конфликт, которые делает невозможным отправку новой бронетехники в зону боевых действий в Украине. 

С начала полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины обезвредили более 40% боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров только в Южном военном округе РФ, их восстановление нужно проводить на специальных ремонтных предприятиях. 

"Доставляя на ремонтные заводы поврежденную технику, оккупанты ее полностью разукомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие части БМП и танков. В то же время директора ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт. Они мотивируют это отсутствием компонентов и недостаточными суммами средств, поступающими от военных за уже выполненные работы", — сообщили в ГУР.

Российское командование пыталось создать специальные ремонтные бригады, которые бы ремонтировали технику возле зоны боевых действия, однако попытка не увенчалась успехом из-за коррупции в военном руководстве РФ, отметили в разведке. 

Ранее в ГУР сообщали, что российские оккупанты взяли в плен собственного командира батальона, чтобы тот не сбежал с поля боя. 

Разведка заявляла, что на территории молдавского сепаратистского региона Приднестровье российские военные развернули широкую агитационную кампанию по вступлению на военную службу по контракту в ряды ВС РФ.
liga.net
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