ЧВК Вагнера вербует заключенных в Санкт-Петербурге для войны

Частная военная компания Вагнера вербует заключенных в колониях Санкт-Петербурга для отправки на войну против Украины — им обещают деньги и амнистию через полгода "службы". Об этом сообщает издание Важные истории со ссылкой на родственников заключенных.

По данным родственников заключенных, в колониях Петербурга началась вербовка "добровольцев" для отправки на Донбасс в составе ЧВК Вагнера — речь идет об осужденных исправительных колоний "Яблоневка" и "Обухово".

За полгода службы "добровольцам" обещают выплатить 200 000 рублей и амнистировать, если они вернутся живыми.

Заключенным говорили, что на Донбассе "очень сложно обнаруживать нацистов, они хорошо подготовлены", а сами "добровольцы" будут идти в авангарде, чтобы "помогать обнаруживать нацистов, поэтому вернутся далеко не все".

Отмечается, что сначала осужденным заявляли, что из Украины вернутся около 20%, а потом, что "почти никто не вернется". В случае гибели вербовщики обещали выплатить семьям 5 млн рублей, однако на бумаге подобные обещания не фиксировались.

"Сначала им говорили, что будут рассматривать только тех, кто служил или воевал. Но через несколько часов стало понятно, что в списки вносят вообще всех желающих. Записаться захотели порядка 200 человек, но в итоге записали около 40, их даже на полиграфе проверяли", — сообщили родственники заключенных изданию.





16 июня в Генштабе сообщили, что всего Кремль отправил воевать в Украину 330 000 военных.

