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Новости
Россия
4 июля 22, 22:47
Обращение россиянки-добровольца в легионе "Свобода России"
Свобода России
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Обращение первой россиянки-добровольца в легионе Свобода России к армии РФ – видео

Россиянка из движения "Легион "Свобода России", имя которой не раскрывается из соображений безопасности, обратилась к военнослужащим оккупационной армии РФ с призывом присоединяться к российским добровольцам, которые воюют на стороне Украины против захватчиков из своей страны. Видео выложено в Telegram движения, его перепостило украинское Главное управление разведки.

По ее словам, 20 марта под Гостомелем в Киевской области кадыровцы расстреляли ее мужа, сержанта 76 дивизии ВС РФ, который "отказался вести своих ребят на убой, хотел выйти сам и спасти своих ребят".

Она рассказала, что в мае пересекла границу и присоединилась к добровольцам. Выяснилось, что она там – первая женщина, за что получила позывной "Первая".

"Я здесь, чтобы мстить путинистам и кадыровцам за гибель своего мужа. Обращаясь к российским солдатам, хочу сказать: ребята, Путин уже проиграл эту войну, и вы сами это прекрасно знаете. Невозможно выиграть войну у всего мира. Нам нужно всем вместе остановить войну и принести настоящую свободу в Россию. Вас ждут дома, и вы должны вернуться победителями. А победить можно, лишь воюя за правду. Режим Путина должен быть свергнут. Хватит терпеть тирана. Вступайте к нам в легион", – призвала она.

В противовес российским символам вторжения в Украину и геноцида украинского народа – буквам Z, V и O, российские добровольцы в Силах обороны Украины обозначают себя буквой L. Но эмблему они редко носят, чтобы не подвергаться лишней опасности.

В июне в "Свободу России" вступил бывший вице-президент Газпромбанка. В интервью  он рассказал, почему уехал из России, кто и как вел газовые войны с Украиной. 


Глава Криворожской военной администрации Вилкул открыл курсы украинского языка в городе и заявил, что "это тоже оружие". 

4 июля Минобороны опровергло российскую ложь о "принудительной мобилизации женщин в Украине".
liga.net
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