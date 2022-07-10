Россия вербует заключенных на войну в Украине

Главное управление разведки заявило, что российская армия начала набирать наемников на войну в Украине из заключенных. Утверждается, что в планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев, говорится в сообщении ГУР.

"Учитывая значительные потери на войне в Украине, в РФ активизировали набор в частные военные компании. Из-за нехватки желающих, активизируется рекрутирование в местах лишения свободы. После подписания и выполнения контрактов с ЧВК, "зекам" обещают полную амнистию", — заявила разведка.

Есть информация, что осужденных вербуют в Республике Адыгея, Ростове, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.

Всем обещают амнистию после шести месяцев "службы", и статья, по которой был осужден человек – неважна. Даже если это убийство или другие тяжкие преступления.

"К сведению новобранцев доводят, что в течение двух месяцев планируется набор до 10 000 добровольцев. После этого состав ЧВК передислоцируют на территорию Донбасса. Среди основных задач – установление контроля над дорогами в направлении Изюм – Славянск – Бахмут", – информирует разведка.





16 июня в Генштабе сообщили, что Кремль отправил воевать в Украину. 330 тысяч военных. Летом Россия стала обманом завозить наемников на войну в Украину.

