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Новости
Россия
26 июля 22, 12:02
Россия набирает наемников в Центральной Азии — разведка
Российский оккупант
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Российское командование вербует наемников в Центральной Азии, а также набирает заключенных и представителей отдаленных регионов России для войны

Российское командование вербует наемников в Центральной Азии, а также набирает заключенных и представителей отдаленных регионов России для войны против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведка заявляет, что России развернула кампанию под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону", в рамках которой Кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая оккупированные Крым и Севастополь, сформировать и профинансировать по одному батальона "добровольцев" для войны против Украины. 

В ГУР отметили, что не все региона готовы создавать подобные формирования за счет местных жителей. В пример приводят Москву, где так называемый "собянинский полк" формируют из жителей других регионов и даже граждан Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, которым предлагают высокую зарплату и возможность получить гражданство РФ.

Чтобы избежать объявления всеобщей мобилизации Кремль набирает личный состав через частные военные компании, росгвардию и временно оккупированные территории Донбасса. 

Также на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей фиксируются случаи принуждения местных жителей к подписанию "контрактов". Власти России дали полную свободу на отбор боевиков в колониях. 

Россияне начали работу с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе возрастом до 50 лет, их призывают идти добровольцами в танковый батальон, который формируется в Перми. Туда прибывают танки Т-72, которые снимают с длительного хранения. 

В России тайком проводят мобилизацию медицинского персонала, потому что военные госпитали не справляются с количеством раненых. 

У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство. 

Напомним, по данным украинской разведки, российская армия начала набирать наемников на войну против Украины среди заключенных. В планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.
liga.net
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