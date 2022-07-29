Медведев мечтает перекроить Украину и показал "карту"

Вчера Медведев опубликовал в своем Telegram "карту", на которой Винница и Черновцы изображены как территория Румынии, западные области – территория Польши, а все остальные, кроме Киевской, – России. При этом Медведев утверждает, что такое "будущее" якобы пророчат Украине некие "западные аналитики", но кто именно – не сказал.

На первой картинке на карте территория Украины совпадает с границами страны до 2014 года.







Медведев считает, что во так видит Украину Зеленский



А на второй картинке территорией Украины является только Киевская область. Другие регионы отнесены к рф, Польше, Румынии и Венгрии.





"Западные аналитики считают, что на самом деле будет так", — написал медведев, который почему-то забыл назвать тех самых западных аналитиков.









Вот так по словам Медведева, видят Украину "западные аналитики"





В сети тут же ответили российскому политику. На telegram-канале insiderUKR нашли нужные слова для медведева.





"Предлагаем неуважаемому клоуну взглянуть на карту деления россии. Первое фото: ожидания россиян. Второе фото: суровая реальность, которая их ждет", — гласит сообщение.









Ожидание россиян









Суровая реальность, которая ждет россиян

Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на публикацию замглавой Совбеза РФ Дмитрием Медведевым "карты", на которой Украина изображена исключительно в границах Киевской области, а остальные территории якобы "поделят" между собой страны-соседи. В МИД Румынии заявили, что это часть пропаганды и дезинформации РФ.



"МИД категорически отвергает подход зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, опубликовавшего в социальной сети карту, причудливо относящую территории Украины к Румынии и другим соседним с Украиной государствам. В МИД считают, что подобные настроения являются частью инструментов пропаганды и дезинформации, которые долгое время использовались РФ и которые усилились после начала незаконной и нелегитимной агрессивной войны против Украины", – сказано в заявлении.

Румынские дипломаты считают, что подобные "предложения" и "анализы", направленные на хаотичное перекраивание границ и на поощрение нарушения международного права, представляют собой "совершенно безуспешные попытки оправдать собственное поведение по неповиновению основанному на правилах международному порядку".

В МИД Румынии добавили, что полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждают вооруженную агрессию РФ.