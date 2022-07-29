Медведев мечтает перекроить Украину и показал "карту"

Вчера Медведев опубликовал в своем Telegram "карту", на которой Винница и Черновцы изображены как территория Румынии, западные области – территория Польши, а все остальные, кроме Киевской, – России. При этом Медведев утверждает, что такое "будущее" якобы пророчат Украине некие "западные аналитики", но кто именно – не сказал.
На первой картинке на карте территория Украины совпадает с границами страны до 2014 года.
Медведев считает, что во так видит Украину Зеленский
Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на публикацию замглавой Совбеза РФ Дмитрием Медведевым "карты", на которой Украина изображена исключительно в границах Киевской области, а остальные территории якобы "поделят" между собой страны-соседи. В МИД Румынии заявили, что это часть пропаганды и дезинформации РФ.
"МИД категорически отвергает подход зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, опубликовавшего в социальной сети карту, причудливо относящую территории Украины к Румынии и другим соседним с Украиной государствам. В МИД считают, что подобные настроения являются частью инструментов пропаганды и дезинформации, которые долгое время использовались РФ и которые усилились после начала незаконной и нелегитимной агрессивной войны против Украины", – сказано в заявлении.
Румынские дипломаты считают, что подобные "предложения" и "анализы", направленные на хаотичное перекраивание границ и на поощрение нарушения международного права, представляют собой "совершенно безуспешные попытки оправдать собственное поведение по неповиновению основанному на правилах международному порядку".
В МИД Румынии добавили, что полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждают вооруженную агрессию РФ.Медведев регулярно отличается несуразными заявлениями и угрожает Украине и всему миру, в том числе ядерным оружием. Он также уже неоднократно "предполагал", что Украина якобы перестанет существовать. В Украине и других странах иронизируют по поводу громких заявлений представителя путинского режима.