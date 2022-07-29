Россия в 2021-м заслала в Украину агентов – Reuters

В 2021-м году Россия заслала в Украину агентов, которые должны были способствовать захвату Чернобыля и местной АЭС. Об этом говорится в расследовании Reuters.

Источник, знакомый с планом широкомасштабного вторжения РФ, сообщил агентству, что в ноябре 2021-го РФ начала засылать в Украину агентов под прикрытием. Перед ними стояла задача установить контакты с лицами, ответственными за безопасность ЧАЭС.

Агенты должны были обеспечить, чтобы при вторжении россиян не было вооруженного сопротивления. Также Чернобыль был пунктом передачи документов из штаб-квартиры СБУ, которые за вознаграждение передавали чиновники, пишут в агентстве.

По данным агентства сейчас в Украине проводятся расследования из-за захвата Чернобыля, в частности такие:

– Изучается роль начальника службы безопасности ЧАЭС Валентина Витра, который находится под стражей. Как пишет Reuters, в начале полномасштабного вторжения он был в Киеве и по телефону сказал командиру подразделения Нацгвардии на ЧАЭС "пожалеть своих людей";

– Расследуется дело против экс-главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. По данным агентства, его подозревают в госизмене и передаче секретов о безопасности Чернобыля;

– Расследуется, действовала ли Нацгвардия противозаконно, сдав свое оружие россиянам. ГБР не дало комментариев, в Нацгвардии ответили, что по международному праву запрещены боевые действия на ядерных объектах.

Источники агентства также рассказали, что РФ рассчитывала активировать спящих агентов внутри украинского аппарата безопасности. Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что у РФ были агенты в секторах безопасности, обороны и правоохранительных органах. Он добавил, что таких предателей необходимо "нейтрализовать" любой ценой.

По данным журналистов, в Кремле полагали, что с помощью агентов РФ потребуется небольшая военная сила и лишь несколько дней, чтобы заставить администрацию президента Владимира Зеленского бежать или капитулировать.

При этом источники агентства рассказали, что доверенные лица Кремля в Украине преувеличивали свое влияние перед вторжением. Москва полагалась в планировании на "клоунов", которые мало знали, но чтобы им заплатили, говорили то, что хотели слышать в РФ, рассказал агентству источник, близкий к российским террористам на Донбассе.

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