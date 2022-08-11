TheInsider и Bellingcat о жалобах россиян в прокуратуру РФ

Российское издание TheInsider сообщает, что получило доступ к архиву жалоб в военную прокуратуру РФ по вопросам, связанным со вторжением России в Украину.

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В публикации сказано, что TheInsider и международной расследовательской группе Bellingcat удалось независимо друг от друга подтвердить подлинность документов из этого архива, и обращения россиян "отражают реальную ситуацию, сложившуюся в ходе войны".

Издание включило в публикацию примеры обращений, которые подтверждают, что российских солдат срочной службы обманом или принуждением отправляют на передовую и что солдатам не обеспечивают питание и медицинскую помощь.

Ряд обращений вызваны тем, что заключившие контракт с армией РФ пытаются намеренно нарушить его условия, чтобы их отстранили от службы.

Часть документов посвящена тому, что россияне не могут ничего узнать о судьбе своих отправленных на войну родных.

Российские граждане также пишут обращения в прокуратуру в связи с мародерством и преступлениями российских военнослужащих против мирного населения, в том числе на территориях, которые были оккупированы Россией с 2014 года. "Они пришли нас защищать или грабить и убивать?" – написано в одном из опубликованных заявлений. В другом обращении армия РФ прямо названа "бандой профессиональных мародеров".

Всего в публикации TheInsider приведены, включая личные данные российских солдат и офицеров, обширные выдержки из примерно сорока обращений, в которых россияне требуют от военной прокуратуры РФ провести расследование по излагаемым ими фактам.





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