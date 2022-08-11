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Новости
Россия
11 августа 22, 08:58
РФ хочет спектакля и созвала Совбез ООН по Запорожской АЭС
Совбез ООН
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У Зеленского отреагировали на созыв Россией Совбеза ООН по обстрелам Запорожской АЭС.

Россия хочет устроить дешевый спектакль в ООН, инициируя заседание Совета безопасности по ситуации на Запорожской АЭС. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Вчера зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что РФ инициирует заседание Совбеза по теме Запорожской АЭС – якобы из-за "украинских обстрелов". Позже в пресс-службе ООН сообщили, что заседание состоится 11 августа, на нем в частности выступит директор МАГАТЭ Марио Гросси.

Подоляк считает, что Россия "хочет устроить дешевый спектакль" в стенах ООН, но забывает, что мир не работает по правилам российского телевидения.

"Россия захватывает крупнейшую АЭС Европы, берет в заложники персонал, минирует стены, хранит оружие в цехах, обстреливает со станции города. Но "провоцирует катастрофу Украина"?" – риторически написал он.

Постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский также заявил Polsat news, что инициирование встречи в СБ – часть "гигантской кампании Кремля по дезинформации".

Он отметил, что РФ оккупировала АЭС, использует ядерный шантаж, а также хочет вызвать энергетический кризис в Украине, приказав отключить подачу электроэнергии от этой станции. По словам Щерского, Россия хочет разрешить инспекцию АЭС, но на своих условиях.

4 марта 2022 года армия РФ захватила Энергодар и ЗАЭС рядом с городом.  5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС.

6 августа россияне попали по площадке АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива. Президент Владимир Зеленский заявил о ядерном шантаже РФ. G7 требует вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины и пустить на станцию МАГАТЭ.

Читайте также: Россия пугает Запад возможностью ядерной аварии – ISW
liga.net
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