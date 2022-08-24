В России "самовозгорелся" склад боеприпасов – видео

Жителей села Тимоново снова эвакуируют. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он убеждает, что якобы из-за жары произошло "самовозгорание" боеприпасов, которые "не успели" обезвредить саперы.
Пострадавших, по словам губернатора, нет, но "чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории "Красная Поляна".
Часть жителей села, по словам Гладкова, уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты.