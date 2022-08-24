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Новости
Россия
23 августа 22, 22:13
В России "самовозгорелся" склад боеприпасов – видео
пожар
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В Белгородской области снова горит склад боеприпасов, который по неизвестной причине уже горел пять дней назад, 18 августа

Жителей села Тимоново снова эвакуируют. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он убеждает, что якобы из-за жары произошло "самовозгорание" боеприпасов, которые "не успели" обезвредить саперы.

Пострадавших, по словам губернатора, нет, но "чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории "Красная Поляна".

Часть жителей села, по словам Гладкова, уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты.


18 августа в районе села Тимоново Белгородской области, с территории которой систематически обстреливают Харьков и область, по неизвестной причине загорелся склад боеприпасов. Судя по опубликованным видео, пожар был масштабным.
liga.net
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