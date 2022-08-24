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Новости
Россия
24 августа 22, 09:18
Путин потерял доверие к Шойгу. Общается с командующими войск
Путин, Шойгу
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Шойгу попал в немилость Путина после того, как обещанный им блицкриг провалился, а российские войска понесли большие потери

Российский диктатор Владимир Путин потерял доверие к своему министру обороны Сергею Шойгу и теперь общается с командующими оккупационных войск, обходя его. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило российское издание "Важные истории".

Шойгу попал в немилость Путина после того, как обещанный им блицкриг провалился, а российские войска понесли большие потери.

Министр обороны РФ, по словам собеседников издания, обещал Путину захватить Украину силами контрактников, без общей мобилизации и в кратчайшие сроки, но у него это не получилось.

После вынужденного отступления от Киева Путин даже лично пытался руководить войсками, но быстро от этого отказался и теперь через голову Шойгу напрямую советуется с военачальниками, непосредственно отвечающими за боевые действия – Александром Лапиным и Сергеем Суровикиным.

Отношения между Путиным и Шойгу якобы настолько изменились, что министр обороны не осмеливается настаивать на решениях, которые российские военные считают необходимыми – например, на мобилизации.

Тот факт, что Шойгу до сих пор не отправили в отставку, собеседники издания объясняют тем, что Путин в трудный момент не хочет менять министра обороны.

Украинский Генштаб две недели назад также сообщил, что Шойгу остается в должности только формально. 

Шойгу входил в тесный круг так называемых "ястребов", в котором Путин принял решение о нападении на Украин. 
liga.net
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