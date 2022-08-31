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31 августа 22, 10:38
Помер Михайло Горбачов
Горбачов
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Останній секретар КПРС Михайло Горбачов помер на 92-му році життя

Останній секретар КПРС Михайло Горбачов помер на 92-му році життя. Зазначається, що смерть настала після важкої і тривалої хвороби.

Горбачов кілька років перебував у Центральній клінічній лікарні в москві. У нього був цукровий діабет, проблеми з нирками.

Горбачов очолив Комуністичну партію та СРСР в 1985 році та очолював шість неспокійних років, під час яких відбулося падіння «залізної завіси», возз’єднання Німеччини та зрештою розпад Радянського Союзу, який тодішній офіцер КДБ, а нинішній президент Росії Володимир Путін називав «найбільшою геополітичною катастрофою століття».

Горбачов започаткував «гласність» і «перебудову», щоб зберегти Радянський Союз. Він опирався використанню військ під час продемократичних протестів, які охопили країни на сході Європи в 1989 році. Але події, що відбувалися там, допомогли розпалити прагнення до демократії та автономії серед 15 республік Радянського Союзу, який згодом розпався.

Горбачов був політично ослаблений жорстким державним переворотом у серпні 1991 року, який провалився значною мірою через народний опір під проводом Бориса Єльцина. Через тиждень Горбачов залишив посаду генерального секретаря Комуністичної партії. Наприкінці грудня його відставка з поста президента СРСР фактично означала кінець радянської імперії.

Горбачов, у свою чергу, хвалив Путіна за повернення стабільності в Росію та засуджував його придушення засобів масової інформації та інакомислення, а також його жорсткий контроль над владою.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін висловив глибокі співчуття у зв'язку зі смертю Горбачова.
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