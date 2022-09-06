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Новости
Россия
6 сентября 22, 10:17
Россия закупает снаряды для артиллерии у Северной Кореи
Путин
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Россия закупает снаряды для артиллерии у Северной Кореи, пишет NYT.

Россия закупает у КНДР миллионы снарядов для артиллерии, это указывает на отчаяние Кремля. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на рассекреченные данные американской разведки и неназванных чиновников из США.

США предоставили мало подробностей о точном типе вооружения, сроках или размере партии, отмечают журналисты.

Помимо ракет малой дальности и снарядов для артиллерии, РФ в будущем может попытаться закупить у КНДР и другое оборудование, говорит неназванный американский чиновник.

Покупка снарядов у КНДР указывает, что глобальные санкции серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Кремль обращаться к странам-изгоям за помощью, пишут журналисты. Сделка с Пхеньяном указывает на отчаяние Москвы, говорит журналистам чиновник из США.

Сообщение о закупках у Северной Кореи появилось вскоре после сообщений о поставках РФ иранских дронов, отмечается в материале. Именно на этих двух странах Москва сосредоточила усилия по заключению сделок: Пхеньян и Тегеран и так давно находятся под санкциями – они меньше рискуют, поставляя РФ оружие.

31 августа в Белом доме подтвердили, что Иран начал поставлять России ударные дроны.
liga.net
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