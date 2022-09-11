ГУР: Российские летчики планируют побег в Южную Америку

Российские летчики планируют побег в страны Южной Америки на фоне отступления российской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В ГУР сообщают, что в военной среде страны-оккупанта ведутся разговоры о неизбежности поражения РФ и привлечения к ответственности всех участников агрессии против Украины.

По данным разведки, сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил России члены экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по Украине, обсуждают побег из страны и хотят скрываться от международного правосудия. Они планируют эмигрировать в страны Южной Америки.

Военная разведка Украины опубликовала личные данные летчиков 14 армии ВВС и ПВО, принимавших участие в боевых действиях в Украине.