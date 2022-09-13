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Россия
13 сентября 22, 14:17
"В него рожок всадили, а он идет!" Перехват разговора
война
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Российский оккупант рассказал собеседнице о военных ВСУ, которых невозможно остановить ни бомбами, ни огнем, ни пулями

Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

По словам российского военного, оккупанты обстреливали ВСУ из вертолетов, танков, "Солнцепеков", но бесполезно – украинские воины продолжают наступление.

"Тут вертушки... всю ночь сегодня, сегодня кружили, от нас стреляли... ну п****ц творится...е**шат там их", – рассказал он.

На вопрос, почему "такие модные" российские войска не уничтожат позиции ВСУ, оккупант ответил, что украинских военных очень много.

"Там и танки, и все шо тока можна жгут... Вон писали, там их и солнепеками... они там п**дец... они их жгут, палят, бомбят... эти вперед идут... тупо просто п**дуют, и все", – рассказал оккупант.

Потом он передал рассказ другого оккупанта о том, как россияне стреляли в украинского военного, а он продолжал идти на них и стрелять.

"Они ж там все были на передке, ездили ж, там стреляли. Говорит, в типа стреляли... три раза... он шел на нас, говорит!... Вообще по х*ях! Мы в него рожок всадили..., а он идет! Он падает, он встает и идет! Он стреляет!" – рассказал оккупант.
liga.net
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